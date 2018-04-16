 تفاصيل خطيرة بخصوص هجوم أشخاص مدججين بالسيوفا بالبيضاء والقضية فيها تصفية حسابات بين وداديين ورجاويين ﻿
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تفاصيل خطيرة بخصوص هجوم أشخاص مدججين بالسيوفا بالبيضاء والقضية فيها تصفية حسابات بين وداديين ورجاويين

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 14:18 تفاصيل خطيرة بخصوص هجوم أشخاص مدججين بالسيوفا بالبيضاء والقضية فيها تصفية حسابات بين وداديين ورجاويين | حوادث و حقوق
تفاصيل خطيرة بخصوص هجوم أشخاص مدججين بالسيوفا بالبيضاء والقضية فيها تصفية حسابات بين وداديين ورجاويين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص بها أن عدد المعتقلين على خلفية الهجوم الخطير على مجموعة من السيارات ليلة أمس الأحد، بمنطقة عين البرجة، وصل لـ 7 أشخاص، عقب اعتقال ثلاثة متورطين آخرين في هذا العمل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص بها أن عدد المعتقلين على خلفية الهجوم الخطير على مجموعة من السيارات ليلة أمس الأحد، بمنطقة عين البرجة، وصل لـ 7 أشخاص، عقب اعتقال ثلاثة متورطين آخرين في هذا العمل الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الشرطة القضائية التابعين للمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، أوقفوا ثلاثة متورطين في هذا الفعل الإجرامي، عقب تمكن فرقة الدراجين، من إيقاف 4 أشخاص.

وأشار ذات المصدر إلى أن قيام الموقوفين المدججين بالسيوف والهراوات، بترويع الساكنة وتخريب 4 سيارات وحافلتين لنقل المسافرين، جاء بسبب تصفية حسابات بين رجاويين ووداديين.


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحي المحمدي المدججين السيوف فرقة الدراجين

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