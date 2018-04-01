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ماكرون : لست من مؤيدي حظر الحجاب... المجتمع ليس علمانيا بل الدولة

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 14:11 ماكرون : لست من مؤيدي حظر الحجاب... المجتمع ليس علمانيا بل الدولة | دولي
ماكرون : لست من مؤيدي حظر الحجاب... المجتمع ليس علمانيا بل الدولة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد وضع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الشارع، مشيرا أن الحساسية من ارتدائه نابعة من كونه لا يتوافق مع العادات في فرنسا، وميّز الرئيس الفرنسي بين المجتمع

شوف تيفي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يريد وضع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الشارع، مشيرا أن الحساسية من ارتدائه نابعة من كونه لا يتوافق مع العادات في فرنسا، وميّز الرئيس الفرنسي بين المجتمع والدولة موضحا "المجتمع ليس علمانيا، ويجب أن يُسمح للنساء بارتداء الحجاب لكن ما أريده هو عدم إجبار أي امرأة على ارتدائه، إنها معركة من أجل التحرر".

وفي هذا الإطار وجه سؤال لماكرون خلال لقاء أجراه معه أمس الأحد 15 أبريل صحافيان من تلفزيون "بي إف إم" وموقع "ميديا بارت" حسب ما أوردته أورونيوز حول التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير التعليم جان ميشال بلانكر، حول عدم ارتداء الأهل لرموز دينية لدى مرافقة أبنائهم إلى المدرسة، اعتبر الرئيس الفرنسي أن هذه "قناعة شخصية" للوزير.

موضحا أنه لابد من التمييز بين "الأمهات اللواتي ترافقن أبناءهن خارج المدرسة، ويمكن أن يكن نساء محجبات"، وبين السيدات اللواتي يحملن مسؤوليات أو يعملن كموظفات أو شبه موظفات في المدرسة، فهؤلاء لابد لهن من عدم ارتداء الحجاب لأنهن يخضعن لشرط علمانية الدولة داخل المدرسة".

كما حاول الرئيس إعطاء تفسير كون الحجاب يشكل مصدر قلق؟ نظرا لكونه لا يتوافق مع العادات في فرنسا موضحا بهذا الشأن: "نحن متعلقون بالمساواة بين الرجل والمرأة، لذا لا نفهم الاختلاف أو المسافة أو الفصل، وهذا هو الحجاب بعض الشيء، لذا فهو يصدم فلسفتنا العميقة وحياتنا معا".


مبرزا أن عدد المواطنين المسلمين بفرنسا يتراوح بين 4,5 و6 ملايين شخص بفعل الهجرة، واحترام حرية المعتقد من الأمور الضرورية، فالإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.

 

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