 كأس العالم لكرة القدم 2026 .. لجنة ترشيح المغرب تستقبل فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد صام سيهز المغاربة.. أم مسنة من مدينة بني ملال بوجه مكشوف وكتبكي: ولدي بغا يغتاصبني وحط عليا جنوي وضربني | حوادث و حقوق

فيديو جد صام سيهز المغاربة.. أم مسنة من مدينة بني ملال بوجه مكشوف وكتبكي: ''ولدي بغا يغتاصبني وحط

عاجل..القضاء يصــدم مرة أخرى دفاع توفيق بوعشــرين | بوليتيك

عاجل..القضاء يصــدم مرة أخرى دفاع توفيق بوعشــرين

بث مباشر لمتابعة أشرف بنشرقي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا | بووز

بث مباشر لمتابعة أشرف بنشرقي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

عاجل..صحافيو جريدة أخبار اليوم والموقع 24 يغادرون جلسة محاكمة مديرهم بوعشرين ويلتحقون بجلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..صحافيو جريدة أخبار اليوم والموقع 24 يغادرون جلسة محاكمة مديرهم بوعشرين ويلتحقون بجلسة محاكمة

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي بالموازاة مع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء والقاعة ممتلئة عن آخرها | بوليتيك

عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي بالموازاة مع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية

بث مباشر : حسنية أكادير - شباب أطلس خنيفرة | بووز

بث مباشر : حسنية أكادير - شباب أطلس خنيفرة

عاجل..تمكين بوعشرين من كرسي للجلوس لحظة انطلاق أشغال محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..تمكين بوعشرين من كرسي للجلوس لحظة انطلاق أشغال محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عــاجل:مغربي غتاصبوه بقرعة ديال الموناضا وهاشنو وقع ليه منين بغا ينتاحر | حوادث و حقوق

عــاجل:مغربي غتاصبوه بقرعة ديال الموناضا وهاشنو وقع ليه منين بغا ينتاحر

الجامعة الخاصة بفاس تستجيب للتحديات السوسيو اقتصادية للجهة وتراهن على ضمان مستقبل طلابها | مجتمع

الجامعة الخاصة بفاس تستجيب للتحديات السوسيو اقتصادية للجهة وتراهن على ضمان مستقبل طلابها

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

كأس العالم لكرة القدم 2026 .. لجنة ترشيح المغرب تستقبل فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 13:45 كأس العالم لكرة القدم 2026 .. لجنة ترشيح المغرب تستقبل فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم | سبور
كأس العالم لكرة القدم 2026 .. لجنة ترشيح المغرب تستقبل فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم
أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أنها تستقبل اليوم الاثنين، فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من خمسة أعضاء، مرفوقين بأعضاء من إدارة الاتحاد، الذي سيحل

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أنها تستقبل اليوم الاثنين، فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من خمسة أعضاء، مرفوقين بأعضاء من إدارة الاتحاد، الذي سيحل بالمملكة في زيارة لإجراء تفتيش سيستمر مدة 3 أيام، من أجل تقييم قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم سنة 2026.


وذكر بلاغ للجنة أن فريق العمل سيقوم ابتداء من 17 إلى 19 أبريل الجاري بزيارات إلى العديد من مدن المملكة، كما سيزور عددا من الملاعب ومعسكرات التدريب والفضاءات الخاصة بمهرجانات (الفيفا) للمشجعين والمراكز الخاصة بالإعلام، بالإضافة إلى الفضاءات الأخرى المتعلقة بتنظيم المسابقة الكروية العالمية، مؤكدا أن "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة بالنسبة للترشيح المغربي".

وفي هذا السياق، قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة المغرب 2026، إنه "بفضل إستراتيجيات المملكة، بقيادة الملك محمد السادس والتي يتم أجرأتها وتنفيذها من طرف شعب بأكمله، فإن المغرب مستعد لاستقبال أعضاء (فريق عمل فيفا) في بلدنا، أرض كرة القدم"، مؤكدا أنه بعد العمل الكبير الذي قامت به كل "القوى الحية داخل المملكة، لتقديم ملف نوعي وشامل لترشيح المغرب إلى (الفيفا) منتصف الشهر الماضي، فإن المغرب مستعد لتقديم إنجازاته وقدرته على الوفاء بالتزاماته خلال هذه الزيارة".

وأكد العلمي، يضيف البلاغ، أن "المغرب يقدم للفيفا ولعائلة كرة القدم العالمية مفهوما مبتكرا ومندمجا، حيث يضمن تحقيق الفعالية الميدانية وأرباح متميزة وسيخلد إرثا كبيرا ودائما للمغرب وإفريقيا بأسرها".

وأوضح رئيس لجنة الترشيح أن "كأس العالم في المغرب سيكون مصدرا للفخر ومحفزا كبيرا أيضا لتحقيق التنمية والتقدم. وستسعى فرق عمل لجنة ترشيح المغرب طيلة الأسبوع لإبراز رؤية الترشيح المغربي الذي يتميز ببصمة التواضع والشغف والحماس والتصميم، لكنه في المقام الأول ترشيح محترف ومتين".

ولفت البلاغ إلى أنه نظرا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن حضور وسائل إعلام أثناء زيارة التفتيش غير ممكن، مشيرا إلى أن لجنة ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ستعقد مؤتمرا صحفيا في الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كأس العالم فريق العمل مولاي حفيظ العلمي الملك محمد السادس فيفا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص: الناصــري يرفع من معنويات زهير العروبي بعد الديربي | سبور

خاص: الناصــري يرفع من معنويات زهير العروبي بعد الديربي

هام للجماهير الودادية والجديدية.. هذه مواعيد مباريات الوداد والدفاع الحسني الجديدي بكأس عصبة الأبطال الإفريقية | سبور

هام للجماهير الودادية والجديدية.. هذه مواعيد مباريات الوداد والدفاع الحسني الجديدي بكأس عصبة الأبطال الإفريقية

هذا ما سيقوم به فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يحل بالمغرب اليوم الاثنين | سبور

هذا ما سيقوم به فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يحل بالمغرب اليوم الاثنين

بعد الديربي الرجاء يرفع أثمنة تذاكر مباراته أمام زاناكو الزامبي | سبور

بعد ''الديربي'' الرجاء يرفع أثمنة تذاكر مباراته أمام زاناكو الزامبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالدموع ..تفاصيل جريمة القتل الخطيرةاللي مات فيها شاب بحي التشارك بسباب طريفة ديال الحشيش ( فيـــديو) | بــووز
منذ 37 دقيقة

بالدموع ..تفاصيل جريمة القتل الخطيرةاللي مات فيها شاب بحي التشارك بسباب'' طريفة ديال الحشيش'' ( فيـــديو)

تفاصيل العثور على حقيبة مغلفة لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات | بــووز

تفاصيل العثور على حقيبة ''مغلفة'' لاحها شاطئ طماريس+ تصريحات

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس | بــووز

قصة صادمة..بعد بنادري الداودية..أب اغتاصب بنتو الطفلة و كيمارس معاها الجنس فكازا و الأم تبكي..كيخليني نخرج نخدم و يمارس مع بنتو الجنس وهاشنو وقع منين جاو البوليس

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:بيك و بيا تبقى كازا نقية | بــووز

شباب ينخرطون في أكبر عملية نظافة تحت شعار:''بيك و بيا تبقى كازا نقية''

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد صام سيهز المغاربة.. أم مسنة من مدينة بني ملال بوجه مكشوف وكتبكي: ولدي بغا يغتاصبني وحط عليا جنوي وضربني | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

فيديو جد صام سيهز المغاربة.. أم مسنة من مدينة بني ملال بوجه مكشوف وكتبكي: ''ولدي بغا يغتاصبني وحط

عاجل..القضاء يصــدم مرة أخرى دفاع توفيق بوعشــرين | بوليتيك

عاجل..القضاء يصــدم مرة أخرى دفاع توفيق بوعشــرين

بث مباشر لمتابعة أشرف بنشرقي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا | بووز

بث مباشر لمتابعة أشرف بنشرقي أمام استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

عاجل..صحافيو جريدة أخبار اليوم والموقع 24 يغادرون جلسة محاكمة مديرهم بوعشرين ويلتحقون بجلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..صحافيو جريدة أخبار اليوم والموقع 24 يغادرون جلسة محاكمة مديرهم بوعشرين ويلتحقون بجلسة محاكمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.