كأس العالم لكرة القدم 2026 .. لجنة ترشيح المغرب تستقبل فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أنها تستقبل اليوم الاثنين، فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من خمسة أعضاء، مرفوقين بأعضاء من إدارة الاتحاد، الذي سيحل

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2026، أنها تستقبل اليوم الاثنين، فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المكون من خمسة أعضاء، مرفوقين بأعضاء من إدارة الاتحاد، الذي سيحل بالمملكة في زيارة لإجراء تفتيش سيستمر مدة 3 أيام، من أجل تقييم قدرة المغرب على تنظيم كأس العالم سنة 2026.



وذكر بلاغ للجنة أن فريق العمل سيقوم ابتداء من 17 إلى 19 أبريل الجاري بزيارات إلى العديد من مدن المملكة، كما سيزور عددا من الملاعب ومعسكرات التدريب والفضاءات الخاصة بمهرجانات (الفيفا) للمشجعين والمراكز الخاصة بالإعلام، بالإضافة إلى الفضاءات الأخرى المتعلقة بتنظيم المسابقة الكروية العالمية، مؤكدا أن "هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة بالنسبة للترشيح المغربي".

وفي هذا السياق، قال مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة المغرب 2026، إنه "بفضل إستراتيجيات المملكة، بقيادة الملك محمد السادس والتي يتم أجرأتها وتنفيذها من طرف شعب بأكمله، فإن المغرب مستعد لاستقبال أعضاء (فريق عمل فيفا) في بلدنا، أرض كرة القدم"، مؤكدا أنه بعد العمل الكبير الذي قامت به كل "القوى الحية داخل المملكة، لتقديم ملف نوعي وشامل لترشيح المغرب إلى (الفيفا) منتصف الشهر الماضي، فإن المغرب مستعد لتقديم إنجازاته وقدرته على الوفاء بالتزاماته خلال هذه الزيارة".

وأكد العلمي، يضيف البلاغ، أن "المغرب يقدم للفيفا ولعائلة كرة القدم العالمية مفهوما مبتكرا ومندمجا، حيث يضمن تحقيق الفعالية الميدانية وأرباح متميزة وسيخلد إرثا كبيرا ودائما للمغرب وإفريقيا بأسرها".

وأوضح رئيس لجنة الترشيح أن "كأس العالم في المغرب سيكون مصدرا للفخر ومحفزا كبيرا أيضا لتحقيق التنمية والتقدم. وستسعى فرق عمل لجنة ترشيح المغرب طيلة الأسبوع لإبراز رؤية الترشيح المغربي الذي يتميز ببصمة التواضع والشغف والحماس والتصميم، لكنه في المقام الأول ترشيح محترف ومتين".

ولفت البلاغ إلى أنه نظرا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن حضور وسائل إعلام أثناء زيارة التفتيش غير ممكن، مشيرا إلى أن لجنة ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026 ستعقد مؤتمرا صحفيا في الدار البيضاء.



