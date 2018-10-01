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الحلوة والعلوة..

بتاريــخ : 25 أكتوبر 2018 / 16:00

الفنان الزيات كايشجع الرجاء من مدرجات دونور وهذا ما قاله بعد التأهل للنهائي

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