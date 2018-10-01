 لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء ﻿

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الحلوة والعلوة..

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 18:37

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء

لحظة نقل موظفين من عكاشة إلى المستشفى بعد الحريق الذي اندلع داخل السجن بالبيضاء
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