 أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة ﻿

آخر الأخبار

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا | مجتمع

صادم.. وزارة الصحة تعترف بإصابة تلاميذ بمرض خطير بطاطا

وفد عن بلدية نانت الفرنسية يحل بمقر جماعة أكادير لتعزيز التعاون بين المدينتينصور | بوليتيك

وفد عن بلدية نانت الفرنسية يحل بمقر جماعة أكادير لتعزيز التعاون بين المدينتين''صور''

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض | مجتمع

إيداع أربعيني بسجن بويزكارن بعد شرملته لطليقته بالسلاح الأبيض

فيديو جد خطير..صحاب الكاميوات سلخو صاحب بيكوب وخلاوه كلو دميات فسوق الجملة فكازا | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..صحاب الكاميوات سلخو صاحب ''بيكوب'' وخلاوه كلو دميات فسوق الجملة فكازا

رجال الحموشي يطيحون بشخص تورط في جريمة قتل بشعة بالبيضاء | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بشخص تورط في جريمة قتل بشعة بالبيضاء

الحلوة والعلوة..

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 16:54

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم | خارج البلاطو

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن | خارج البلاطو

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن

جماهير رجاوية و بكل ثقة..غادي نربحو إنييمبا النيجيري بهاذ الطريقة | خارج البلاطو

جماهير رجاوية و بكل ثقة..غادي نربحو إنييمبا النيجيري بهاذ الطريقة

وزير الإسكان: هدفنا محاربة السكن العشوائي و الاستجابة لمطالب المغاربة | خارج البلاطو

وزير الإسكان: هدفنا محاربة السكن العشوائي و الاستجابة لمطالب المغاربة

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن | خارج البلاطو

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة | خارج البلاطو

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة

﻿

آخر المستجدات

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي | بوليتيك
منذ 3 دقائق

4 مشتكيات في قضية بوعشرين تُطالبن بمليار و300 مليون كتعويض مادي

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـإهانة العلم الوطني | بوليتيك

تفاصيل جديدة ... أحكام بالسجن للمتهمين بـ''إهانة العلم الوطني''

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال | مجتمع

النسيج الجمعوي بإقليم اليوسفية وشيشاوة يدق ناقوس الخطر من الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة | حوادث و حقوق

مصرع شاب خلال قيامه بعمله في حفر مشروع للصرف الصحي بتازة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أول خروج إعلامي لعميد كلية العلوم القانونية بتطوان بعد واقعة سرقة معطف من مرجان..تم إعفائي من منصبي وقضية السرقة مرتبطة بالسياسة و هذه الحقيقة الكاملة

بالفيديو..في أول خروج رسمي له : هذا ما قاله ولي العهد السعودي بخصوص مقتل الصحافي خاشقجي | قنوات أخرى

بالفيديو..في أول خروج رسمي له : هذا ما قاله ولي العهد السعودي بخصوص مقتل الصحافي خاشقجي

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم | خارج البلاطو

حقائق مثيرة يكشفها دفاع المتهمين في قضية فتاة الوشم بعد تأجيل النطق بالحكم

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن | خارج البلاطو

فنانون مغاربة و الحق في الصورة..حنا مع القانون و هاذ السلوكات خاصهم السجن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.