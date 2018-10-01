 العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن ﻿

آخر الأخبار

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان | حوادث و حقوق

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان

مثير.. فيسبوكيون يستنجدون بـعلال القادوس بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق | مجتمع

مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان

شعلات.. 130 طبيبا بالقطاع العام يتقدمون باستقالة جماعية وأنس الدكالي في ورطة | مجتمع

شعلات.. 130 طبيبا بالقطاع العام يتقدمون باستقالة جماعية وأنس الدكالي في ورطة

مثير وبالصورة.. مبحوث عنه تسلق واجهة مقر أمني بمدينة الدار البيضاء | مجتمع

مثير وبالصورة.. مبحوث عنه تسلق واجهة مقر أمني بمدينة الدار البيضاء

هام للمغاربة الباحثين عن فرص عمل.. إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر | مجتمع

هام للمغاربة الباحثين عن فرص عمل.. إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر

عاجل وبالصور.. نجاة تلاميذ من موت محقق بمكناس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. نجاة تلاميذ من موت محقق بمكناس

عــاجل: هذا ما قررته استئنافية بني ملال في قضية فتاة الوشم | مجتمع

عــاجل: هذا ما قررته استئنافية بني ملال في قضية فتاة الوشم

خبير اقتصادي: أموال التبغ والكحول تُنقذ حكومة العثماني | اقتصاد

خبير اقتصادي: أموال التبغ والكحول تُنقذ حكومة العثماني

الحلوة والعلوة..

بتاريــخ : 24 أكتوبر 2018 / 12:43

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة | خارج البلاطو

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء | خارج البلاطو

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء

استنفار أمني كبير..لحظة منع الجماهير الرجاوية من الاقتراب لمكان إقامة نادي إنييمبا النيجيري بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

استنفار أمني كبير..لحظة منع الجماهير الرجاوية من الاقتراب لمكان إقامة نادي إنييمبا النيجيري بالدارالبيضاء

رموك هاز الكرموص ضربوه بالحجر و تقلب قرب سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والسبب إضراب مهنيي النقل | خارج البلاطو

رموك هاز "الكرموص" ضربوه بالحجر و تقلب قرب سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء والسبب إضراب مهنيي النقل

رحيمي..الرجاء يمر من مرحلة تاريخية | خارج البلاطو

رحيمي..الرجاء يمر من مرحلة تاريخية

عكس ما قدم الفريق النيجيري للفريق الأخضر..ظروف ملائمة يستعد فيها فريق إنييمبا لمباراة الرجاء بدونور | خارج البلاطو

عكس ما قدم الفريق النيجيري للفريق الأخضر..ظروف ملائمة يستعد فيها فريق إنييمبا لمباراة الرجاء بدونور

﻿

آخر المستجدات

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

مشا فيها..شوفو شحال ديال الحبس عطاو لمجرم خطير شرمل بوليسي فتطوان

مثير.. فيسبوكيون يستنجدون بـعلال القادوس بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق | مجتمع

مثير.. ''فيسبوكيون'' يستنجدون بـ''علال القادوس'' بعد تعرض شوارع الداخلة للغرق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بزعيم عصابة متورط في جريمة قتل والقضية فيها السيوفا وعصابة خطيرة بتطوان

شعلات.. 130 طبيبا بالقطاع العام يتقدمون باستقالة جماعية وأنس الدكالي في ورطة | مجتمع

شعلات.. 130 طبيبا بالقطاع العام يتقدمون باستقالة جماعية وأنس الدكالي في ورطة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في حوار غير مسبوق الإعلامي الشهير سيمو بنبشير يُفجر أسرار مثيرة وصادمة أخفاها المشاهير عن المغاربة | معانا فنان
منذ 7 دقائق

في حوار غير مسبوق الإعلامي الشهير سيمو بنبشير يُفجر أسرار مثيرة وصادمة أخفاها المشاهير عن المغاربة

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن | خارج البلاطو

العثماني:المجلس الوطني للإسكان يُناقش هموم المغاربة في قطاع السكن

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة | خارج البلاطو

وزير الاقتصاد الجديد يُطمئن المغاربة..غاز البوتان والسكر والقمح اللين لن يعرف أي زيادة

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء | خارج البلاطو

تصريحات قوية لساكنة المدينة القديمة ..كثر من 30 عائلة غادي يموتو حيث غيطيحو علينا ديورنا مع الشتاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.