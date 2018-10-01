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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 19:45

العلمي :سنوفر 9266 منصب شغل مباشر بعد المصادقة على 86 مشروع بحجم مالي يصل إلى 57,65 مليار درهم

9266 العلمي :سنوفر منصب شغل مباشر بعد المصادقة على 86 مشروع بحجم مالي يصل إلى 57 65 مليار درهم
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