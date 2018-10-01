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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 16:58

حالة جد مؤثرة من وجدة لزوجين يعانيان من إعاقة يناشدان القلوب الرحيمة..عاونونا على بنتنا تزادت بإعاقة و ثقب فالقلب

من وجدة زوجين يعانيان من إعاقة يناشدان القلوب الرحيمة..عاونونا على بنتنا تزادت بإعاقة و ثقب فالقلب
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