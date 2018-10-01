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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 23 أكتوبر 2018 / 14:48

من قلب المغرب المنسي..حالة تهز النفوس لـ4 أطفال مصابين بمرض القِردة و الأم تبكي..ولادي كياكلو العجينة و التراب و الدجاج حي و أنا عييت

حالة تهز النفوس لـ4 أطفال مصابين بمرض القِردة و الأم تبكي..ولادي كياكلو العجينة و التراب ..
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