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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 19:41

بعد وفاة زميلهم..تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي بطوموبيلة ديال الكراء

تصريحات صادمة لتلاميذ الثانوية التي شهدت عملية دهس خطيرة ببرشيد..سيمانة وهو كيدير الرالي
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