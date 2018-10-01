 فيديو.. نائب مصري يطالب بحظر النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة‎ ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 07:14

فيديو.. نائب مصري يطالب بحظر النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة‎

هذا الصباح| مطالب برلمانية بمنع النقاب في المؤسسات الحكومية.. التفاصيل
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