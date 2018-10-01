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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 22 أكتوبر 2018 / 00:24

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية

خبر اليوم: خروج سائقي الشاحنات للاحتجاج بسبب الزيادة في ثمن الكازوال وتشديد المراقبة الزجرية
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