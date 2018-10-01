 ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 21 أكتوبر 2018 / 07:15

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء

ارتفاع أسعار الوقود تخرج السائقين المهنيبن للاحتجاج أمام سوق الجملة بالبيضاء
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