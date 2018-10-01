التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
معرض الفرس بالجديدة..حضور قوي للأطفال
البيضاء أكبر مدينة بالمغرب تعيش التناقض..أحياء راقية وأخرى مهمشة شبيهة بالقرى
زووم
أول خروج إعلامي لصاحب أغنية ''غادي الحلوى'': ''أنا ولد العراسات وجميع الفنانة خدمو في الكباريهات..''
وفاة مسن في ظروف غامضة و العائلة تتهم ابن عمه بقتله بواسطة آلة حادة
قنوات أخرى
حلقة جديدة لقدور و عويشة بعنوان ''الـــــعروســــــة''
القضية كبرات.. بالفيديو.. البيان الكامل الرسمي للنائب العام مقتل جمال خاشقجي
بــووز
من قلب إسبانيا..المغاربة ناشطين بالدقة المراكشية خلال تكريم جوهرة الكرة المغربية عبد الله الأنطاكي
فيديو حصري...شوفو كيفاش وقعات حادثة قطار بوقنادل
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
معرض الفرس بالجديدة..حضور قوي للأطفال
البيضاء أكبر مدينة بالمغرب تعيش التناقض..أحياء راقية وأخرى مهمشة شبيهة بالقرى
زووم
أول خروج إعلامي لصاحب أغنية ''غادي الحلوى'': ''أنا ولد العراسات وجميع الفنانة خدمو في الكباريهات..''
وفاة مسن في ظروف غامضة و العائلة تتهم ابن عمه بقتله بواسطة آلة حادة
قنوات أخرى
حلقة جديدة لقدور و عويشة بعنوان ''الـــــعروســــــة''
القضية كبرات.. بالفيديو.. البيان الكامل الرسمي للنائب العام مقتل جمال خاشقجي
بــووز
من قلب إسبانيا..المغاربة ناشطين بالدقة المراكشية خلال تكريم جوهرة الكرة المغربية عبد الله الأنطاكي
فيديو حصري...شوفو كيفاش وقعات حادثة قطار بوقنادل
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين
تجار سوق الفواكه والخضر بمدينة تمارة يحتجون على قرار مجلس جماعتهم بتنقيل السوق إلى مدينة بوقنادل
بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار
فتح بحث قضائي حول شريط فيديو لشخص يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب بالدارالبيضاء
ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة
ساكنة تنغير تودع ''ضحية النقل المدرسي'' في جنازة مهيبة وتزيد من رقعة الاحتجاج ''صور''
عـــــــــاجل : انتشال جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار على بعد أمتار من محطة الوازيس بالدار البيضاء
بسبب تردي وضعية قطاع الصحة وعدم استجابة وزارة الدكالي لمطالبهم .. استقالة 70 طبيبا بالقطاع العام في كل من ورزازات وجهة الشرق
انطلاق الحملة التحسيسية للأمن المدرسي بتيزنيت ''صور''
تلفوا .. الزج بالصحافي جمال خاشقجي وولي العهد السعودي وسعد الدين العثماني في قضية اعتقال بوعشرين وهذا ما قالوه في تدوينة فيسبوكية
خلاف السنوات الماضية .. مشروع مالية 2019 يخصص ميزانية ضخمة للدفاع والتسلح
صـدمة وبالوثائق.. الأسباب الحقيقية لسُقوط جزء من قنطرة بالطريق السيار بالبيضاء..(تفاصيل حصرية)
بسبب ''مول الفران''.. اعتقال عضو جماعي و شقيقته لمتاجرتهما في الدقيق المدعم بالصويرة
بالصور: حارس ''الأسود'' يتعرض لحادثة سير خطيرة.. ومسؤول يكشف لـ ''شوف سبور'' ماوقع
أكاديمية التعليم توضح حقيقة ''أستاذ يصور مقاطع جنسية لتلميذات''
الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين
تجار سوق الفواكه والخضر بمدينة تمارة يحتجون على قرار مجلس جماعتهم بتنقيل السوق إلى مدينة بوقنادل
بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار
فتح بحث قضائي حول شريط فيديو لشخص يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب بالدارالبيضاء
ســابقة .. حكومة العثماني تطمح لجني عائدات مالية مهمة من الخمور بجميع أصنافها..تفاصيل مثيرة
ساكنة تنغير تودع ''ضحية النقل المدرسي'' في جنازة مهيبة وتزيد من رقعة الاحتجاج ''صور''
عـــــــــاجل : انتشال جثة شخص مجهول الهوية صدمه قطار على بعد أمتار من محطة الوازيس بالدار البيضاء
بسبب تردي وضعية قطاع الصحة وعدم استجابة وزارة الدكالي لمطالبهم .. استقالة 70 طبيبا بالقطاع العام في
انطلاق الحملة التحسيسية للأمن المدرسي بتيزنيت ''صور''
الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا
الرئيسية
القناة الإلكترونية
قنوات أخرى
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 21:21
حلقة جديدة لقدور و عويشة بعنوان ''الـــــعروســــــة''
قدور
و
عويشة
-
الـــــعروســــــة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
القضية كبرات.. بالفيديو.. البيان الكامل الرسمي للنائب العام مقتل جمال خاشقجي
نانسي حامل ببنت للمرة الثالثة
فيديو نادر..شوفو متابعة الملك الراحل محمد الخامس لمباراة الوداد بـ ''دونور''
فضيحة و بالفيديو..أولى التساقطات المطرية تغرق مدينة أحفير
بالفيديو..دنيا باطما كتبكي بسباب حلا الترك
بالفيديو | تزامنا مع فاجعة قطار بوقنادل..وزير الكراطة ''أوزيــن'' في قلب زوبعة جديدة في اسبانيا
آخر المستجدات
منذ 29 دقيقة
الكونفدرالية تدعم الإضراب الوطني الذي ستخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين
تجار سوق الفواكه والخضر بمدينة تمارة يحتجون على قرار مجلس جماعتهم بتنقيل السوق إلى مدينة بوقنادل
بالصورة..أميرة قطرية تدخل على خط قضية خاشقجي وتصب الزيت على النار
فتح بحث قضائي حول شريط فيديو لشخص يعرض فتاة لمحاولة اغتصاب بالدارالبيضاء
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 1 دقيقة
بعد سقوط جزء من قنطرة ومصرع سيدة فكازا..شوفو شنو واقع بسبب إغلاق ''لوطوروت''
إضراب مفتوح لطلبة الأقسام التحضيرية بوجدة
أول خروج إعلامي لصاحب أغنية ''غادي الحلوى'': ''أنا ولد العراسات وجميع الفنانة خدمو في الكباريهات..''
بالفيديو..من قلب ملعب الفوسفاط بخريبكة..شوفو أشنو وقع لحظة نزول جماهير الرجاء إلى وسط الملعب و هكذا تدخل رجال الحموشي
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.