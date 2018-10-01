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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 20 أكتوبر 2018 / 12:01

''ألتن'' رائد عالمي في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية يدشن مركزا للتميز مخصص لهندسة السيارات

ألتن رائد عالمي في مجال الهندسة والاستشارة التكنولوجية يدشن مركزا للتميز مخصص لهندسة السيارات
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