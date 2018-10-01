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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 19:34

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية دير الخير و نصبات عليا فالفلوس اللي صيفطو ليا المحسنين

الشابة اللي كانت غادي تقطع ليها يديها بسباب سم أفعى تفجرها..ضحكات عليا مولات الخمار باسم جمعية
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