 التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية'' ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 16:10

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم ''فضاء الخدمة الحرة البنكية''

التجاري وفا بنك تطلق من أكادير خدمة جديدة لزبنائها وتمنحهم فضاء الخدمة الحرة البنكية
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