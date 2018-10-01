 شوفو لحظة انتشال جثة المتشرد اللي ذبحوه وقطعو ليه راسو وسط غابة بالمحمدية ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 19 أكتوبر 2018 / 09:35

شوفو لحظة انتشال جثة المتشرد اللي ذبحوه وقطعو ليه راسو وسط غابة بالمحمدية

شوفو لحظة انتشال جثة المتشرد اللي ذبحوه وقطعو ليه راسو وسط غابة بالمحمدية
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