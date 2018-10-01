 حريق مهول يندلع في منزل بالبيضاء بسبب شاحن كهربائي ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 22:22

حريق مهول يندلع في منزل بالبيضاء بسبب شاحن كهربائي

حريق مهول يندلع في منزل بالبيضاء بسبب شاحن كهربائي
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