 بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 18 أكتوبر 2018 / 16:20

بالدموع ابنة ضابط أمن تناشد الحموشي ..الأب ديالي مرض و حاول ينتاحر و الأم ديالي ولات كتخدم فالميناج

ابنة رجل امن تطالب الجموشي بالتدخل
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