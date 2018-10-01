 مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 20:18

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل و المغاربة تضامنو بشكل كبير

مدير المركز الوطني لتحاقن الدم.. سجلنا رقم قياسي في حجم التبرعات بعد حادث قطار بوقنادل
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