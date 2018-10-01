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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 17:06

أول تصريح ممزوج بالدموع لابن رئيس القطار الذي راح ضحية حادث بوقنادل:الوالد كان حاس براسو غيموت و بغيت المغاربة كاملين يدعيو ليه بالرحمة

أول تصريح ممزوج بالدموع لابن رئيس القطار الذي راح ضحية حادث بوقنادل:الوالد كان حاس براسو غيموت
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