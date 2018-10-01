 عائلة الطالبة الجميلة اللي ماتت في حادث قطار بوقنادل تُفجرها..بنتنا كانت حية و داوها للسبيطار بلا يْد اللي تقطعات ليها حتى ماتت ﻿

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الانتهازيون... لا مكان لهم بيننا

بتاريــخ : 17 أكتوبر 2018 / 16:51

عائلة الطالبة الجميلة اللي ماتت في حادث قطار بوقنادل تُفجرها..بنتنا كانت حية و داوها للسبيطار بلا يْد اللي تقطعات ليها حتى ماتت

شـــوف تيفي المغرب إغماءات جثمان طالبة
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