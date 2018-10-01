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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 17:53

فاجعة قطار بوقنادل..ناجية من الحادث تفجرها من قلب المستشفى ..الناس كانو كيموتو ووحدين كيشفرو الصيكان

فاجعة قطار بوقنادل..أول ناجية تخرج عن صمتها و تفجرها من قلب المستشفى
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