 فاجعة قطار بوقنادل..حقائق صادمة عن الحادث ترويها ناجية من الحادث.. كون متقطعش ليه الضوء كان غادي يقتلنا كاملين ﻿

آخر الأخبار

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله | مجتمع

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

رسميا..مكتب الخليع يكشف تفاصيل فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

رسميا..مكتب الخليع يكشف تفاصيل فاجعة قطار بوقنادل

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل | مجتمع

بالصور..شوفو شهامة ورجولة المغاربة: مواطنون يتبرعون بالدم لضحايا فاجعة قطار بوقنادل

السائق ورئيس القطار من بين ضحايا فاجعة بوقنادل | حوادث و حقوق

السائق ورئيس القطار من بين ضحايا فاجعة بوقنادل

بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل | بوليتيك

بالصورة .. رئيس الحكومة يدخل على خط فاجعة قطار بوقنادل

بالصورة..ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا تنجو من الموت بقطار بوقنادل | حوادث و حقوق

بالصورة..ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا تنجو من الموت بقطار بوقنادل

بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 15:00

فاجعة قطار بوقنادل..حقائق صادمة عن الحادث ترويها ناجية من الحادث.. كون متقطعش ليه الضوء كان غادي يقتلنا كاملين

فاجعة قطار بوقنادل..حقائق صادمة عن الحادث ترويها ناجية من الحادث...
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث

فاجعة قطار بوقنادل ..في أول تصريح ..الخليع يكذب الشائعات وهذه هي الحصيلة الرسمية للوفيات و الجرحى | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل ..في أول تصريح ..الخليع يكذب الشائعات وهذه هي الحصيلة الرسمية للوفيات و الجرحى

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثت الضحايا بالكلاب البوليسية المدربة | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثت الضحايا بالكلاب البوليسية المدربة

فاجعة قطار بوقنادل..حداد ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا وهاشنو وقع منين هربنا | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..''حداد'' ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا وهاشنو وقع منين هربنا

فاجعة قطار بوقنادل..أول تصريح صادم و غير متوقع لشاهد على الحادث..جبدنا الناس مقطعين و بقينا كنتسناو الإسعاف ساعة حتى ماتو | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..أول تصريح صادم و غير متوقع لشاهد على الحادث..جبدنا الناس مقطعين و بقينا كنتسناو الإسعاف ساعة حتى ماتو

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث

﻿

آخر المستجدات

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار | مجتمع
منذ 3 دقائق

صحاب الطاكسيات استغلوا فاجعة قطار بوقنادل للزيادة في الأسعار

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية | مجتمع

على إثر فاجعة بوقنادل.. هذا ما سيعمل عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله | مجتمع

بعد فاجعة بوقنادل.. وزير الصحة ووالي الرباط-القنيطرة يحلان بمستشفى مولاي عبد الله

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش | مجتمع

قضاة العالم ينتخبون رئيسهم الجديد بمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

فاجعة قطار بوقنادل..تصريح صادم لوالد ناجٍ من الحادث..ولدي مضروب فراسو دخلوه لقسم الولادة فالسبيطار ديال سلا و تكرفصو عليه

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث | بوليميك‎

فاجعة قطار بوقنادل ..الملك يأمر بفتح تحقيق عاجل في الحادث

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا | خارج البلاطو

فاجعة قطار بوقنادل ..أول فيديو من قلب مستشفى مولاي عبد الله بسلا..شوفو صدمة عائلات الضحايا

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل ..بعد الأوامر الملكية..وزير الداخلية ووزير النقل ينتقلان على وجه السرعة إلى مكان الحادث

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.