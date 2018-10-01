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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:51

فاجعة قطار بوقنادل..''حداد'' ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا وهاشنو وقع منين هربنا

فاجعة قطار بوقنادل..حداد ينجو بطريقة عجيبة من الحادث..خرج التران من السكة و كان جاي لعندنا
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