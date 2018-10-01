 فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث ﻿

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: مغاربة يطقلون حملة للتبرع بالدم للمصابين | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: مغاربة يطقلون حملة للتبرع بالدم للمصابين

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: الخليع يكشف رسميا عن حصيلة الحادث | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: الخليع يكشف رسميا عن حصيلة الحادث

فاجــعة قطار بوقنادل..الملك محمد السادس يدخل على خط الحادث و هذا ما أمر به بشكل مستعجل | بوليتيك

فاجــعة قطار بوقنادل..الملك محمد السادس يدخل على خط الحادث و هذا ما أمر به بشكل مستعجل

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: ارتفاع عدد القتلى والجرحى(حصيلة مؤقتة) | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: ارتفاع عدد القتلى والجرحى(حصيلة مؤقتة)

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل

عــاجل: قتلى و جرحى في فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عــاجل: قتلى و جرحى في فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 13:05

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

فاجعة قطار بوقنادل..ارتفاع عدد القتلى والجرحى وهاشنو وقع | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..ارتفاع عدد القتلى والجرحى وهاشنو وقع

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثة سائق التران ..شوفو أشنو وقع (فيديو مؤثر ) | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثة سائق التران ..شوفو أشنو وقع (فيديو مؤثر )

لحظة اندلاع حريق مهول بسجن عكاشة بالبيضاء | بــووز

لحظة اندلاع حريق مهول بسجن عكاشة بالبيضاء

بعد انتخاب بن شماش على رأس مجلس المستشارين..منافسه نبيل الشيخي دخل طول و عرض فالأحزاب..مزالين بعاد على الديمقراطية و حنا ترشحنا باش منزكيوش العبث اللي واقع | بــووز

بعد انتخاب بن شماش على رأس مجلس المستشارين..منافسه نبيل الشيخي دخل طول و عرض فالأحزاب..مزالين بعاد على الديمقراطية و حنا ترشحنا باش منزكيوش العبث اللي واقع

أول تصريح لبن شماش بعد انتخابه على رأس مجلس المستشارين للمرة الثانية..أجدد التزامي للعمل التشاركي | بــووز

أول تصريح لبن شماش بعد انتخابه على رأس مجلس المستشارين للمرة الثانية..أجدد التزامي للعمل التشاركي

زهراش..دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة و القرائن المحجوزة في مكتب المتهم تؤكد ماجاء في الفيديوهات | بــووز

زهراش..دفاع بوعشرين كيدخل و يخرج فالهضرة و القرائن المحجوزة في مكتب المتهم تؤكد ماجاء في الفيديوهات

﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: مغاربة يطقلون حملة للتبرع بالدم للمصابين | حوادث و حقوق
منذ 42 دقيقة

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: مغاربة يطقلون حملة للتبرع بالدم للمصابين

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: الخليع يكشف رسميا عن حصيلة الحادث | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: الخليع يكشف رسميا عن حصيلة الحادث

فاجــعة قطار بوقنادل..الملك محمد السادس يدخل على خط الحادث و هذا ما أمر به بشكل مستعجل | بوليتيك

فاجــعة قطار بوقنادل..الملك محمد السادس يدخل على خط الحادث و هذا ما أمر به بشكل مستعجل

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: ارتفاع عدد القتلى والجرحى(حصيلة مؤقتة) | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة قطار بوقنادل: ارتفاع عدد القتلى والجرحى(حصيلة مؤقتة)

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث | بــووز
منذ 22 دقيقة

فاجعة قطار بوقنادل..شاهد على الحادث..بقاو فيا الطلبة اللي كانو فالتران وهاشنو وقع لحظة وقوع الحادث

فاجعة قطار بوقنادل..ارتفاع عدد القتلى والجرحى وهاشنو وقع | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..ارتفاع عدد القتلى والجرحى وهاشنو وقع

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثة سائق التران ..شوفو أشنو وقع (فيديو مؤثر ) | بــووز

فاجعة قطار بوقنادل..لحظة انتشال جثة سائق التران ..شوفو أشنو وقع (فيديو مؤثر )

أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات | قنوات أخرى

أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.