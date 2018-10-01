 أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات ﻿

آخر الأخبار

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل

عــاجل: قتلى و جرحى في فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عــاجل: قتلى و جرحى في فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

عاجل..هذه أسباب فاجعة انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل..هذه أسباب فاجعة انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة

فيديو من زاوية أخرى بعد حادث انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة‎ | بووز

فيديو من زاوية أخرى بعد حادث انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة‎

عاجل..أول فيديو لحادث انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة | بووز

عاجل..أول فيديو لحادث انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة

عاجل وبالصور.. انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 16 أكتوبر 2018 / 11:04

أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات

أول فيديو من داخل إحدى مقطورات القطار الذي انقلب بين الرباط والقنيطرة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول | قنوات أخرى

اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف | قنوات أخرى

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎ | قنوات أخرى

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة | قنوات أخرى

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة

بسيمة الحقاوي تخرج عن صمتها حول واقعة وفاة المعطل المكفوف وهاشنوقالت داخل قبة البرلمان‎ | قنوات أخرى

بسيمة الحقاوي تخرج عن صمتها حول واقعة وفاة المعطل المكفوف وهاشنوقالت داخل قبة البرلمان‎

مثير.. أسرع سارق | قنوات أخرى

مثير.. أسرع سارق

﻿

آخر المستجدات

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل..مروحيات تشارك في إنقاذ ضحايا فاجعة قطار بوقنادل

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة | حوادث و حقوق

عــاجل..وزير الداخلية يحضر في هذه الأثناء بمكان فاجعة انقلاب قطار بين الرباط و القنيطرة

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

عاجل..نقل رئيس قطار فاجعة بوقنادل إلى المستشفى بين الحياة والموت

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل | حوادث و حقوق

عاجل..هذه هي الحصيلة المؤقتة لعدد قتلى فاجعة قطار بوقنادل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات | قنوات أخرى
منذ 46 دقيقة

أول فيديو من قلب القطار اللي تقلب بين الرباط و القنيطرة..صراخ و إغماءات

اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول | قنوات أخرى

اختفاء جمال خاشقجي: الشرطة التركية تدخل القنصلية السعودية في اسطنبول

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف | قنوات أخرى

شاهد على قناة فرنسية ماقاله المحلل التونسي على هيرفي رونار والمنتخب المغربي وأسباب الأداء الضعيف

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎ | قنوات أخرى

تصريح لاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل مباراة جزر القمر‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.