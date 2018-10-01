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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 22:10

بعد انتخاب بن شماش على رأس مجلس المستشارين..منافسه نبيل الشيخي دخل طول و عرض فالأحزاب..مزالين بعاد على الديمقراطية و حنا ترشحنا باش منزكيوش العبث اللي واقع

بعد انتخاب بن شماش على رأس مجلس المستشارين..منافسه نبيل الشيخي دخل طول و عرض فالأحزاب
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