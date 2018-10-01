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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 15:45

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة

بالفيديو..قربالة فالبرلمان على الوزيرة الحقاوي بسبب المعطل المكفوف اللي مات من سطح الوزارة
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