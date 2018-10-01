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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 15 أكتوبر 2018 / 10:53

قصة مؤلمة لمسن قضى 31 سنة في السجن يعيش التشرد بأكادير ويناشد الملك لإنقاذه...

قصة مؤلمة لمسن قضى 31 سنة في السجن يعيش التشرد بأكادير ويناشد الملك لإنقاذه...
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