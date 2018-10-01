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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 14:19

نبيلة منيب تسخر من برلمانيي الحلوة: ''عندنا برلمانيين أميون...خذاو الأراضي وزادو تخاطفو على الحلوة''

نبيلة منيب تسخر من برلمانيي الحلوة: عندنا برلمانيين أميون...خذاو الأراضي وزادو تخاطفو على الحلوة
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