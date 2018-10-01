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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 14 أكتوبر 2018 / 10:09

شوفو الشجاعة..مسنة مغربية تقفز من مكان شاهق الارتفاع للسباحة في بحيرة بأكادير

امرأة مغربية مسنة مغامرة تقفز من مكان شاهق الارتفاع في منتجعات باراديس اكادير
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