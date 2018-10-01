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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 21:50

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها

قصة صادمة..مهاجر من فرنسا شرا أرض فالمغرب بعد 48 سنة من الشقاء في المهجر ونصبو عليه فيها
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