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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 13 أكتوبر 2018 / 11:03

في بادرة رائعة و مؤثرة ..الفنان سعيد الناصري يزور الممثل القدير أحمد الصعري بعد مرضه و يوجه نداء مثيرا لوزير الثقافة

في بادرة رائعة و مؤثرة ..الفنان سعيد الناصري يزور الممثل القدير أحمد الصعري بعد مرضه
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