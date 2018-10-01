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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:09

بالفيديو..لحظة وصول الملك إلى مقر البرلمان لافتتاح الدورة التشريعية مرفوقا بالأمير مولاي رشيد و مولاي الحسن

لحظة وصول الملك
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