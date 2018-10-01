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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 14:50

بعد التهديد بالهجرة الجماعية..طبيبة من وجدة تخرج عن صمتها و تقدم استقالتها

من مدينة وجدة طبيبة في القطاع العام تروي لشوف تيفي أسباب التي ٱدت إلى إستقالة جماعية
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