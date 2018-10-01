 بالفيديو.. إعصار ''مايكل'' يخلّف دمارا كبيرا في قاعدة ''تيندال'' الجوية في فلوريدا ﻿

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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 05:13

بالفيديو.. إعصار ''مايكل'' يخلّف دمارا كبيرا في قاعدة ''تيندال'' الجوية في فلوريدا

إعصار مايكل يخلّف دمارا كبيرا في قاعدة تيندال الجوية في فلوريدا
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