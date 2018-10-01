 بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا ﻿

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بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 06:31

بالفيديو..الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا

شاهد: الإعصار العاتي مايكل يضرب فلوريدا
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