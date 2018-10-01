 مهاجر مغربي يطالب برفع الضرر الذي يلحقه من معمل عشوائي ﻿

آخر الأخبار

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور | حوادث و حقوق

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور

المغربية نوال برادة تعين مديرة لإدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية | مجتمع

المغربية نوال برادة تعين مديرة لإدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية

الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـالساحرات مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له | ثقافة و فنون

الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـ''الساحرات'' مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي

بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية | بوليتيك

بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر

هيئة نسائية تطالب بمراجعة قانون مدونة الأسرة | مجتمع

هيئة نسائية تطالب بمراجعة قانون مدونة الأسرة

محاميات ضحايا بوعشرين يكشفن أوجه الاتجار بالبشر وبشاعة الاستغلال الجنسي في القضية..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

محاميات ضحايا ''بوعشرين'' يكشفن أوجه ''الاتجار بالبشر'' وبشاعة ''الاستغلال الجنسي'' في

شوفو شحال ديال الحبس عطاو لأشخاص تورطوا في أعمال تخريبية بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بتطوان | مجتمع

شوفو شحال ديال الحبس عطاو لأشخاص تورطوا في أعمال تخريبية بسبب ارتفاع أسعار الأسماك بتطوان

بنت الباشا تخرج تلاميذ ثانوية بإقليم اشتوكة أيت بها للاحتجاج | حوادث و حقوق

''بنت الباشا'' تخرج تلاميذ ''ثانوية'' بإقليم اشتوكة أيت بها للاحتجاج

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال | حوادث و حقوق

فتاة الوشم تتشبث باتهاماتها الموجهة للشبان الـ 12 أمام قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال

بسيمة والمكفوف

بتاريــخ : 10 أكتوبر 2018 / 23:35

مهاجر مغربي يطالب برفع الضرر الذي يلحقه من معمل عشوائي

مهاجر مغربي يطالب برفع الضرر الذي يلحقه من معمل عشوائي
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

مسنة عندها قرن و خمس سنوات ببركان تعيش التشرد و حفيدها يبكي | حالة خاصة

مسنة عندها قرن و خمس سنوات ببركان تعيش التشرد و حفيدها يبكي

ضربوه بقرطاسة ببرشيد..مغربي يطالب بانصافه بعد اعتداء خطير تسبب له في عاهة مستديمة | حالة خاصة

ضربوه بقرطاسة ببرشيد..مغربي يطالب بانصافه بعد اعتداء خطير تسبب له في عاهة مستديمة

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل | حالة خاصة

صــادم:وفاة رضيع في ظروف غامضة ببركان و العائلة تطالب بفتح تحقيق مستعجل

قصة مؤثرة لسجين سابق التقى بالملك محمد السادس خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء | حالة خاصة

قصة مؤثرة لسجين سابق التقى بالملك محمد السادس خلال زيارته لسجن عكاشة بالبيضاء

صادم و بوجه مكشوف كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا | حالة خاصة

صادم و بوجه مكشوف '' كبرت فالخيرية غتاصبوني و حملت وكينعسو معيا من دبر و انا حاملة و تناوبو عليا ''

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء | حالة خاصة

عائلة تواجه التشرد بسبب حكم الإفراغ بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

خطيــر.. إنقلاب شاحنة محملة بالسردين بمدخل ميناء الداخلة +صور

المغربية نوال برادة تعين مديرة لإدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية | مجتمع

المغربية نوال برادة تعين مديرة لإدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية

الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـالساحرات مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي قدمته له | ثقافة و فنون

الممثل المصري أحمد بدير يصف المغربيات بـ''الساحرات'' مشككا في ما وضعته إحدى المضيفات بالماء الذي

بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر الإقليمي حول الرقمنة التربوية | بوليتيك

بتعاون مع البنك المغربي للتجارة الخارجية ... وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تنظم المؤتمر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

محامية ضحايا بوعشرين تفسر بدقة جريمة الاتجار بالبشر وعلاقة بوعشرين بهذه التهمة

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة | خارج البلاطو

دفاع ضحايا بوعشرين..لهذه الأسباب امتنع المتهم عن حضور جلسة المحاكمة و هكذا تم إحضاره بالقوة

مهاجر مغربي يطالب برفع الضرر الذي يلحقه من معمل عشوائي | حالة خاصة

مهاجر مغربي يطالب برفع الضرر الذي يلحقه من معمل عشوائي

مسنة عندها قرن و خمس سنوات ببركان تعيش التشرد و حفيدها يبكي | حالة خاصة

مسنة عندها قرن و خمس سنوات ببركان تعيش التشرد و حفيدها يبكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.