 تصريحات ممزوجة بالدموع لأصدقاء المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي خلال تشييع جنازته بمراكش..كنحملو المسؤولية للوزيرة ﻿

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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 20:01

تصريحات ممزوجة بالدموع لأصدقاء المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي خلال تشييع جنازته بمراكش..كنحملو المسؤولية للوزيرة

تصريحات ممزوجة بالدموع لأصدقاء المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي خلال تشييع جنازته بمراكش
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