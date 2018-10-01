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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 15:59

رواية غير متوقعة على لسان أخ الطالب اللي قتل الزميلة ديالو أمام كلية مكناس..القضية فيها علاقة حب والأستاذ هو السبب

حقائق صادمة على لسان أخ منير قاتل الطالبة بمكناس الاستاذ هو السبب
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