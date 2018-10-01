 أول خروج إعلامي لوالد المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي..ولدي عندو الإجازة وهاشنو قال ليا قبل ميموت ﻿

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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 11:59

أول خروج إعلامي لوالد المكفوف اللي مات فوزارة الحقاوي..ولدي عندو الإجازة وهاشنو قال ليا قبل ميموت

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