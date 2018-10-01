 أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث ﻿

آخر الأخبار

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين | دولي

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين

قائد يشن حملة واسعة لإزالة الضوضانات العشوائية بسوق السبت | مجتمع

قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة | مجتمع

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي | ثقافة و فنون

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي

جريمة من نوع آخر.. مـقتل طفل قاصر بعد مُــهاجمة نزلاء دار الوفاء بفاس من طرف لصين ..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

جريمة من نوع آخر.. مـقتل طفل قاصر بعد مُــهاجمة نزلاء دار الوفاء بفاس من طرف لصين ..تفاصيل صادمة

تماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق مهول داخل منزل بالداخلة | حوادث و حقوق

تماس كهربائي يتسبب في اندلاع حريق مهول داخل منزل بالداخلة

مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك | دولي

مصرع 20 شخصا في حادث سير بنيويورك

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل الحكومي السلبي واللا إنساني مع ذوي الإعاقة والمكفوفين بالمغرب | مجتمع

المنظمة الديمقراطية للشغل تدخل على خط قضية وفاة معطل مكفوف بوزارة الحقاوي وتستنكر التعامل

بعد اختفائه لأسبوعين ..الإنتربول يعلن استقالة رئيسه المختفي | دولي

بعد اختفائه لأسبوعين ..الإنتربول يعلن استقالة رئيسه ''المختفي''

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 8 أكتوبر 2018 / 00:09

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

حصري ..وزير الصحة يرفض التعليق على قضية طبيب الفقراء | خارج البلاطو

حصري ..وزير الصحة يرفض التعليق على قضية طبيب الفقراء

صدمة وسط ساكنة المدينة القديمة لحظة استخراج السيدة المنتحرة بالبيضاء | خارج البلاطو

صدمة وسط ساكنة المدينة القديمة لحظة استخراج السيدة المنتحرة بالبيضاء

شوفو شنو قالو المغاربة على تصريح العثماني المغرب أحسن من فرنسا | خارج البلاطو

شوفو شنو قالو المغاربة على تصريح العثماني المغرب أحسن من فرنسا

شهادات مؤثرة و صادمة لشباب كيغامرو بحياتهم باش يحركو من ميناء البيضاء | خارج البلاطو

شهادات مؤثرة و صادمة لشباب كيغامرو بحياتهم باش يحركو من ميناء البيضاء

مدرب وداد فاس بعد التأهل لنصف نهائي كأس العرش:نتيجة الفوز كانت مستحقة | خارج البلاطو

مدرب وداد فاس بعد التأهل لنصف نهائي كأس العرش:نتيجة الفوز كانت مستحقة

لحظة تحرير الملك العمومي بمنطقة البلدية بالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة تحرير الملك العمومي بمنطقة البلدية بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين | دولي
منذ 7 دقائق

تحرير عنق شاب كان عالقا بين فكي الميترو والمنصة بالأرجنتين

قائد يشن حملة واسعة لإزالة الضوضانات العشوائية بسوق السبت | مجتمع

قائد يشن حملة واسعة لإزالة ''الضوضانات'' العشوائية بسوق السبت

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة | مجتمع

حملة أمنية واسعة تسفر عن تفكيك ورشة لصناعة قوارب الهجرة السرية بالداخلة

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي | ثقافة و فنون

الشيخة طراكس توضح حقيقة حفل الوفد الخليجي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أصدقاء المكفوف المعطل الذي توفي بوزارة الحقاوي يكشفون حقائق صادمة حول الحادث

قصة مؤثرة لمسن تعرض لاعتداء خطير من طرف أبنائه بمنطقة بن حمد | حالة خاصة

قصة مؤثرة لمسن تعرض لاعتداء خطير من طرف أبنائه بمنطقة بن حمد

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي | زووم

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي

لحظة نقل المكفوف المعطل اللي مات من فوق سطح وزارة الحقاوي..شوفو أشنو وقع | قنوات أخرى

لحظة نقل المكفوف المعطل اللي مات من فوق سطح وزارة الحقاوي..شوفو أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.