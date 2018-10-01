 ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي ﻿

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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 7 أكتوبر 2018 / 23:28

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي

ســاكنة البيضاء ووسائل النقل..قصة معاناة لا تنتهي
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