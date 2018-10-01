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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 13:38

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم

أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم
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