 المندوب الإقليمي للصحة بإنزكان في موقف حرج أمام وزير الصحة بسبب أموال اتفاقية مشروع صحي ﻿

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نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 12:14

المندوب الإقليمي للصحة بإنزكان في موقف حرج أمام وزير الصحة بسبب أموال اتفاقية مشروع صحي

شوف تيفي المغرب انزكان احتجاج إحراج المندوب الإقليمي للصحة وزير الصحة يسائل مصير الأموال مشروع
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