العثماني يطلق قطبا للطب النفسي بإنزكان بحضور وزير الصحة و الرميد ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
الجديدة تحتضن النسخة الثانية لملتقى الخيول البربرية والعربية البربرية بمشاركة أجود الخيول في المغرب
مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة
زووم
الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر
بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد
قنوات أخرى
الإعلام السعودي منبهريين ومذهولين من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط
بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع
بــووز
بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان
أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
الجديدة تحتضن النسخة الثانية لملتقى الخيول البربرية والعربية البربرية بمشاركة أجود الخيول في المغرب
مــراكش تحتصن المنتدى العالمي الثاني لمبادرة النساء بافريقيا تحت إشراف الشركة العامة
زووم
الفنانة المغربية خديجة جمال توفيت بالجزائر
بالفيديو.. المغني أمين جاد ..كنغني الراي وأدومة هو الشوهة ديال البلاد
قنوات أخرى
الإعلام السعودي منبهريين ومذهولين من اللاعب المغربي نور الدين أمرابط
بالفيديو حولية ولدات دايرين ليها سبوع
بــووز
بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان
أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة والابتزاز
رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته
انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب
جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة
مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي
عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان
العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ
بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم
العثماني قاليكم المغرب أحسن من فرنسا...متافقين معاه ؟
مباشرة بعد تنصيب المجلس الوطني للصحافة.. الأعرج يتعهد بتشكيل المجلس الوطني للصحافة الإلكترونية والرقمية وهذه تفاصيل الخطة التي أعدتها وزارة الاتصال والثقافة
انفــراد: على عكس وصيتهــا..تشييع جثمان الفنانة خديجة جمال بالجزائر
شرطة تطوان تلقي القبض على شخص وزوجته من أجل الاتجار في المخدرات
ولاية أمن وجدة تسجل توقيف 1446 شخصا في ظرف أسبوعين
بالصور...مواطنون يحاصرون رئيس جماعة إنزكان وأحد نوابه ويرفعون في وجهه شعار ''ارحل''
الشيخ مطيع يقصف يتيم ويشترط عليه الاعتذار للمغاربة من استعمال الدين لتبرير الفساد
توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة
رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته
انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب
جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة
مركز حقوقي يندد بالتعنيف الذي تعرضت له التلميذة ماجدولين من طرف معلم شبح بآسفي
عصابة مكونة من خمسة أشخاص في قبضة الشرطة السياحية بدرب السلطان
العثماني يستعرض أبرز المشاريع والإشكالات التنموية بجهة سوس ماسة ويؤكد أن أزمة الماء هي أكبر تحدٍ
بسيمة الحقاوي تتسبب في تشريد الأسر بقطع الأجور عن موظفي مدارس الصم والبكم
العثماني قاليكم المغرب أحسن من فرنسا...متافقين معاه ؟
نحن هم اليتامى.. يا يتيم
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 6 أكتوبر 2018 / 11:05
العثماني يطلق قطبا للطب النفسي بإنزكان بحضور وزير الصحة و الرميد
شوف تيفي
المغرب
إنزكان
العثماني
تدشين
مصلحة الأمراض النفسية والعقلية
أنس الدكالي
مصطفى الرميد
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
الملاكم جمال بن صديق يتحدى من جديد البطل بدر هاري
أول تصريح ليونس مجاهد بعد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة
الفنان أحمد شوقي يكشف تفاصيل خطيرة عن تعرضه للنصب بطنجة
حادثة سير خطيرة بالقرب من مطار محمد الخامس تودي بحياة راجل
رجل أعمال مغربي أصبح يعيش التشرد لهذا السبب
الخلفي:وقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين
آخر المستجدات
منذ 16 دقيقة
توقيف أربعة أشخاص للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والسرقة الموصوفة
رئيس جماعة ''أولاد صباح'' بإقليـــم بـرشيد ينفي التصويت على إقــالته
انفــراد..بعد الضجة..عائلة مدلكة يتيم تمنع ابنتها من رؤية خطيبها لهذ الأسباب
جزار ذبح راسو قدام مراتو باثنين شتوكة ضواحي أزمور إقليم الجديدة
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 8 دقائق
بالفيديو..الاحتجاجات تسبق زيارة العثماني لمسقط رأسه بإنزكان
أولياء و مستخدمو دار المعاقين بالبيضاء يحتجون بعد تماطل المسؤولين على صرف مستحقاتهم
في قلب المغرب العميق..مُـسنة و راجلها الكفيف عايشين فبراكة و حكم عليهم صاحب الأرض بالإفراغ
بالفيديو..الحموشي يباشر تغييرات في صفوف مسؤولين بمناطق شهدت تقصيرا أمــنيا
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.