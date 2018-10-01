 أخنوش يبرم اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت ﻿

آخر الأخبار

نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته | بوليتيك

نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته

اندلاع حريق مهول داخل ســناك بمراكش | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول داخل ''ســناك'' بمراكش

مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية

بالصــور...الاحتجاجات تسبق زيارة رئيس الحكومة لمسقط رأسه بإنزكان | مجتمع

بالصــور...الاحتجاجات تسبق زيارة رئيس الحكومة لمسقط رأسه بإنزكان

إيقاف شخص سرق الشركة التي يشتغل بها وادعى تعرضه للاعتداء بالداخلة | حوادث و حقوق

إيقاف شخص سرق الشركة التي يشتغل بها وادعى تعرضه للاعتداء بالداخلة

اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا | حوادث و حقوق

اعتقال مدير إدارة الضرائب الذي احتال على الملك محمد السادس في فرنسا

بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء ودفاع الضحايا يواصلون المرافعات | بوليتيك

بوعشرين يمثل أمام استئنافية البيضاء ودفاع الضحايا يواصلون المرافعات

انفــراد:غير متوقع..هافين ماتت الفنانة المغربية خديجة جمال | ثقافة و فنون

انفــراد:''غير متوقع..هافين ماتت الفنانة المغربية خديجة جمال

أخنوش يطلق مشروعا ضخما بمنطقة تغازوت السياحية لإنشاء قطب للصيد البحري +صور | بوليتيك

أخنوش يطلق مشروعا ضخما بمنطقة تغازوت السياحية لإنشاء قطب للصيد البحري +صور

نحن هم اليتامى.. يا يتيم

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2018 / 17:16

أخنوش يبرم اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت

أخنوش يبرم اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

بالفيديو..أخنوش يطلق 23 مشروعا لتربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة باستثمارات مالية فاقت 400 مليون | بــووز

بالفيديو..أخنوش يطلق 23 مشروعا لتربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة باستثمارات مالية فاقت 400 مليون

منى فتو..عمرني تعرضت للتحرش و اللي كيتحرش خاصو يْتعاقب قانونيا | بــووز

منى فتو..عمرني تعرضت للتحرش و اللي كيتحرش خاصو يْتعاقب قانونيا

والدة المشجع الودادي اللي قتلوه محسبوبين على الرجاء بالبيضاء تكشف حقائق مثيرة عن الحادث | بــووز

والدة المشجع الودادي اللي قتلوه محسبوبين على الرجاء بالبيضاء تكشف حقائق مثيرة عن الحادث

تصريح غير متوقع لوالدة الرضيعة المختطفة من الهاروشي بعد مرور سنتين بعد اعتقال المختطفة بالدارالبيضاء..صدفة غريبة | بــووز

تصريح غير متوقع لوالدة الرضيعة المختطفة من الهاروشي بعد مرور سنتين بعد اعتقال المختطفة بالدارالبيضاء..صدفة غريبة

في أول خروج إعلامي ..تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء | بــووز

في أول خروج إعلامي ..تصريح صادم لوالد الرضيعة المختطفة من الهاروشي قبل سنتين بعد اعتقال المختطفة بالبيضاء

حصـــري و لأول مــرة..خلافا لكل ما راج..هاكيفاش تتم عملية تفتيش عائلات سجناء عكاشة | بــووز

حصـــري و لأول مــرة..خلافا لكل ما راج..هاكيفاش تتم عملية تفتيش عائلات سجناء عكاشة

﻿

آخر المستجدات

نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته | بوليتيك
منذ 3 دقائق

نايضة بالمعقول بمحكمة الاستئناف.. بوعشرين ينتقض ويطالب بالإنسحاب من جلسة محاكمته

اندلاع حريق مهول داخل ســناك بمراكش | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول داخل ''ســناك'' بمراكش

مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية | بوليتيك

مشادات كلامية بين المحامي المسكيني وبوعشرين أثناء مناقشة الفيديوهات الجنسية

بالصــور...الاحتجاجات تسبق زيارة رئيس الحكومة لمسقط رأسه بإنزكان | مجتمع

بالصــور...الاحتجاجات تسبق زيارة رئيس الحكومة لمسقط رأسه بإنزكان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..باربي المغرب تكشف تفاصيل قتلها شابين بمراكش‎ | قنوات أخرى
منذ 9 دقائق

بالفيديو..باربي المغرب تكشف تفاصيل قتلها شابين بمراكش‎

بالفيديو.. شوفو شنو كيوقع ليكم فالعالم الافتراضي مع سيمو السدراتي | قنوات أخرى

بالفيديو.. شوفو شنو كيوقع ليكم فالعالم الافتراضي مع سيمو السدراتي

أخنوش يبرم اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت | بــووز

أخنوش يبرم اتفاقية لدعم مشروع تهيئة وتجهيز مركز الصيد البحري بتغازوت

بالفيديو..أخنوش يطلق 23 مشروعا لتربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة باستثمارات مالية فاقت 400 مليون | بــووز

بالفيديو..أخنوش يطلق 23 مشروعا لتربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة باستثمارات مالية فاقت 400 مليون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.